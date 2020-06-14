2020-06-14T14:15:44+03:00
Общество

Тюменцам напомнили о технике безопасности летом

Простые правила помогут сохранить жизнь и здоровье
Руслан Савинов
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Тюменцам напомнили о технике безопасности летомТюменцам напомнили о технике безопасности летомФото: pixabay.com
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Летом прибавляется работы у врачей. Отправляясь на дачу или на отдых на природе, многие тюменцы берутся за благоустройство. В руки попадают топоры, пилы, болгарки, циркулярки и прочий электроинструмент. Как отмечает издание «Тюменская область сегодня», не все соблюдают правила техники безопасности.

Врачи отмечают, что летом в семь раз увеличивается число травм из-за несоблюдения правил безопасности. Чаще всего дачники обращаются с резаными ранами ног и кистей рук. Хотя встречаются и травмы, связанные с падением или результатами неудачного прыжка.

Чтобы не случилось беды, нужно придерживаться элементарных правил: убедиться в исправном состоянии инструмента перед началом работы и использовать средства защиты и ограждения.

- Если работы связаны с выделением пыли – нужен респиратор, с образованием отлетающих частиц, даже если речь идет об обычном скашивании газона – защитные очки или панорамная маска, - напоминают специалисты.

Кроме того, сетевой шнур не должен иметь перегибов и повреждений. Не стоит оставлять технику без присмотра: сразу после окончания работ нужно обесточить инструмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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