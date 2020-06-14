Тюменцы присоединятся к всероссийскому молодежному форуму творчества в онлайне

14 Июнь 2020 2020-06-14T13:21:47+03:00

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Жителей Тюмени приглашают на первые онлайн-антишколы форума «Таврида». Мероприятия пройдут с 1 по 23 июля по четырем направлениям: для организаторов, по современным музыкальным течениям, антишкола новой визуальной культуры и моды, по литературе и медиа.

- Участников ждут проектные сессии, продюсерские мастерские и творческие студии. Отличительной особенностью формата станет групповой подход, - сообщают организаторы.

Отметим, что принять участие могут молодые люди от 18 до 35 лет. Для этого нужно предоставить творческое портфолио, снять видеовизитку и оставить заявку на сайте арт-кластера.

- Я уверена в насыщенности и разнообразии контента, который меня там ждет. Плюс, думаю, что онлайн-формат увеличит количество участников из других субъектов, потому-что не у всех есть возможность посетить «Тавриду» физически, - поделилась резидент «Тавриды» от Тюменской области Варвара Хлюстина.

ИСТОЧНИК KP.RU