Дополнительный кабинет рентгенографии появился в Тобольске

14 Июнь 2020 2020-06-14T12:51:55+03:00

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В стационаре областной больницы № 3 в Тобольске после капремонта готовится к открытию кабинет рентгенографии. В нем начнет работать новый комплекс отечественного производства.

Уточняется, что аппарат предназначен для рентгенологического исследования органов грудной клетки, позвоночника, суставов, кисти, стопы, черепа и мягких тканей. Он отличается также улучшенным качеством изображения и меньшей лучевой нагрузки.

– Новый рентген-комплекс очень функционален, прост и удобен в работе. Благодаря этому время постановки диагноза значительно сокращается, – пояснил заведующий отделением лучевой диагностики Жан Айтпаев.

Теперь с запуском комплекса в больнице будут работать два рентген-кабинета, один из них – ежедневно и круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU