За сколько тюменцам обходятся квартиры с господдержкой?

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:16:00+03:00

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По всей России и в Тюмени в частности начала действовать ипотека с господдержкой. Издание «АиФ - Западная Сибирь» узнало, насколько подобный варинант востребоваа в нашем городе и сколько денег жители региона готовы потратить на новую недвижимость.

По словам руководителя одного из тюменских банков Ольги Скосырской, всего с момента запуска «Ипотеки с господдержкой 2020» было принято более 200 заявок и прошло несколько десятков сделок.

- В мае доля сделок с квартирами в новостройках у нас выросла до рекордных 80%. Наибольшей популярность пользуются 1-2-комнатные квартиры площадью от 40 до 60 кв. м. в Центральном, Заречном районе и Тюменской слободе. Средний ипотечный чек при ипотеке с господдержкой - 1,7 млн рублей. А значит лимита в 3 млн, предусмотренного по программе, вполне достаточно. А средняя цена недвижимости по стандартным ипотечным программам на вторичном рынке – 2,3 млн рублей, - сообщила Скосырская.

Директор федеральной компании в сфере недвижимости Ильдар Хусаинов также подтвердил, что большим спросом у тюменцев пользуются ипотечные программы со сниженными процентным ставками, в том числе субсидируемая ипотека на новостройки и сельская ипотека.

ИСТОЧНИК KP.RU