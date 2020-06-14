14 Июнь 2020 2020-06-14T10:32:38+03:00

Тюменцы смогут показать, как они проводят время во время пандемии, и получить приз Фото: pixabay.com

Фото- и видеоконкурс «#Пока все дома» уже стартовал

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Тюменское отделение Всероссийского общества инвалидов приглашает к участию в фото- и видеоконкурсе под названием #Пока все дома. Конкурс посвящен всероссийской акции #ЛучшеДома.

– Авторы могут направлять фотографии и ролики, сделанные не только дома, но и на даче, на природе, на спортивной площадке и даже в момент волонтерской деятельности во время режима повышенной готовности и пандемии, – сообщают организаторы.

Нужно показать, как вы проводите время с семьей, детьми, как работаете на любимых грядках, радуетесь доброму улову на рыбалке, занимаетесь спортом и совершаете добрые поступки и дела.

Как сообщает издание «Вслух.ру», приём работ идет до 1 июля на электронную почту.

Отметим, что победители получат ценные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU