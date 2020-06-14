Тюменцы смогут показать, как они проводят время во время пандемии, и получить приз
Тюменское отделение Всероссийского общества инвалидов приглашает к участию в фото- и видеоконкурсе под названием #Пока все дома. Конкурс посвящен всероссийской акции #ЛучшеДома.
– Авторы могут направлять фотографии и ролики, сделанные не только дома, но и на даче, на природе, на спортивной площадке и даже в момент волонтерской деятельности во время режима повышенной готовности и пандемии, – сообщают организаторы.
Нужно показать, как вы проводите время с семьей, детьми, как работаете на любимых грядках, радуетесь доброму улову на рыбалке, занимаетесь спортом и совершаете добрые поступки и дела.
Как сообщает издание «Вслух.ру», приём работ идет до 1 июля на электронную почту.
Отметим, что победители получат ценные подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU