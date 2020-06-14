14 Июнь 2020 2020-06-14T09:39:21+03:00

Модераторов событий подготовили на образовательном марафоне в Тюмени Фото: pixabay.com

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Молодые модераторы Тюмени, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга прошли образовательный марафон «Дело 2020». В течение недели 34 участника выполняли домашние задания тюменского мультицентра «Моя территория» и посетили ряд онлайн-сессий с психологом, соцтехнологом и организатором событий для молодежи Ольгой Дежурко.

– Люди осваивают навыки работы внутри команды, учатся доносить свою позицию до других и защищать ее. Без таких знаний современной молодежи не обойтись, – пояснила исполнительный продюсер мультицентра Ирина Мустыгина.

Добавим, что в пятерку лидеров проекта вошли Юлия Бескова, Наталья Горбунова, Ксюша Курдзюк, Ксения Стаховец и Марина Кудрявцева. По данным издания «Тюменская область сегодня», победители получили памятные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU