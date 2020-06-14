В Бердюжском районе восстановили памятник

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:35:41+03:00

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Памятник жертвам Западно-Сибирского крестьянского восстания 1921 года восстановили на народные пожертвования в д. Воробьево Бердюжского района. Подробнее об этом рассказала директор ишимского районного Дворца культуры Светлана Щукина.

По ее словам, памятник снес пьяный водитель в 2015 году.

– Общими силами жителей села и тех, кто покинул свою малую родину, но не забыл о ней, было собрано 32300 рублей. Этой суммы хватило на памятник, оградку и венок. Памятник доставлен в Воробьево и установлен 5 июня 2020 года. После снятия ограничительных мер будет организован митинг и торжественное открытие восстановленного памятника, – рассказала Светлана Щукина.

Она отметила, что акция сплотила людей от 18 до 87 лет окрестных сел и деревень. Захоронение находится рядом с дорогой при въезде в деревню. За ним почти сто лет ухаживают жители деревни Воробьево, проводят митинги, возлагают цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU