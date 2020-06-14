Тюменские птицеводы расширили ассортимент

14 Июнь 2020 2020-06-14T07:25:23+03:00

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На сельхозпредприятии Тюменского района - птицефабрике «ПРОДО Тюменский бройлер» продолжаются работы по модернизации производства и расширении ассортимента.

- Еще один наш шаг в развитии - это собственная сеть фирменной розницы, - сообщила директор птицефабрики Оксана Величко.

Она добавила, что из последних удачных примеров - горчичный шашлык, которого за месяц птицефабрика продала целую тонну через магазины фирменной розницы.

Кроме того, по данным департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, заметным событием в жизни птицефабрики стало участие в благотворительной акции по доставке продуктовых наборов семьям с детьми с инвалидностью и одиноким пенсионерам.

- Пока наша цель обеспечить качественными продуктами прежде всего жителей Тюменской области. Наши специалисты постоянно оптимизируют ассортимент, что позволяет каждый год выпускать новинки, - пояснила Оксана Величко.

ИСТОЧНИК KP.RU