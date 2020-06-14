Погода на 14 июня в Тюмени: облачный день

14 Июнь 2020 2020-06-14T05:01:15+03:00

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Сегодня, 14 июня, вечером в Тюмени погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Весь день без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 10 – 11 градусов, днем – плюс 13. Вечером столбики термометров покажут 14 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 4 – 6 метров в секунду.

14 июня почитается память святого Устина. На Руси на Устина внимательно наблюдают, как восходит солнце. Если небо при этом чистое, а лучи беспрепятственно освещают поля, то рожь уродится густой и спелой: «Красное утро на Устина — рожь красно открасуется». Если же утро случалось дождливым — это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна и конопли.

ИСТОЧНИК KP.RU