В Тюмени подростки поставят спектакль по своим пьесам

13 Июнь 2020 2020-06-13T19:30:27+03:00

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В областной столице подростки начали репетицию собственного спектакля. В рамках проекта «Здесь Я» они написали пьесы под руководством драматургов Маши Конторович и Романа Козырчикова и на их основе был собран материал для будущей пьесы. Ребята уже начали репетиции и готовятся к концу июня представить на суд зрителей онлайн-спектакль, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Помогать в создании постановки будет режиссер и драматург из Архангельска Дмитрий Тарасов совместно с Ольгой Сотниковой и Валерией Овчинниковой. Напомним, что в феврале этого года участники лаборатории прошли курс занятий в драматургической школе, которая стала первым этапом «Здесь Я».

Отметим, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации спектакль состоится и в офлайн-режиме. В 2019 году театральная лаборатория «Здесь Я» выиграла президентский грант в размере 855 805 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU