2020-06-13T19:33:05+03:00
Здоровье

В тюменских селах устанавливают новые ФАПы

Сейчас рабочие заняты наладкой инженерных коммуникаций
Вадим Бегун
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В тюменских селах устанавливают новые ФАПы. Фото - департамент здравоохранения Тюменской области.В тюменских селах устанавливают новые ФАПы. Фото - департамент здравоохранения Тюменской области.
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В Нижнетавдинском районе начался монтаж новых «умных» ФАПов. Их приобрели за счет федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В настоящее время работы ведутся в поселке Карагандинский, деревнях Новопокровка и Красный Яр.

Сами модули будущих фельдшерско-акушерских пунктов уже стоят на местах. Рабочие налаживают электрическую и канализационную системы. После они приступят к внутренней отделке. В каждом ФАПе предусмотрены приемный, процедурный и прививочный кабинеты, помещения для персонала, санитарные и хозяйственные комнаты.

– Вся медтехника новая: аппарат ЭКГ, дефибриллятор, экспресс-анализаторы уровня холестерина и сахара в крови – всё необходимое для оказания неотложной и экстренной медицинской помощи, диспансерного наблюдения и профилактической работы. ФАПы подключены к сети Интернет, чтобы поддерживать дистанционный обмен данными и дать возможность онлайн-консультирования, – рассказали в пресс-службе здравоохранения Тюменской области.

По информации ведомства, в этом году в Нижнетавдинском районе установят шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, работа по монтажу модульных конструкций закипит еще и в селе Конченбург, поселках Тукман и Торгили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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