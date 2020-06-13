2020-06-13T14:07:10+03:00
Общество

В Тюмени завершился ежегодный фестиваль «Поколение без границ»

Мероприятие можно назвать уникальным в своем роде
Вадим Бегун
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В Тюмени завершился ежегодный фестиваль «Поколение без границ». Фото - "Поколение без границ 2020".В Тюмени завершился ежегодный фестиваль «Поколение без границ». Фото - "Поколение без границ 2020".
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В Тюмени в тринадцатый раз прошел Международный фестиваль «Поколение без границ». Целых две недели российские и иностранные студенты делились национальными традициями и рассказывали о своей родине в социальных сетях.

В этом году к кулинарным конкурсам среди национальных блюд и музыкальным пародиям добавился челлендж ГТО. Кроме того, в течение фестиваля участники размышляли над собирательным образом студента – представителя «Поколения без границ».

– Этот фестиваль уникален в своем роде. Жители разных стран собираются вместе, чтобы познакомиться с культурой и традициями друг друга. Это отличная возможность пообщаться и завести друзей по всему миру, – отметил участник команды организаторов фестиваля Андрей Каренгин.

Все конкурсные работы, видео и презентации публиковались на страничке фестиваля во «ВКонтакте». Мероприятие проходило с 30 мая по 12 июня, в нем приняли участие представители десятка стран, среди которых Китай, Гана, Колумбия, Замбия, Нигерия, Сирия и Кот-д’Ивуар, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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