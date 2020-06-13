Викуловчане покажут своих любимых питомцев

13 Июнь 2020 2020-06-13T15:14:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Викуловском районе с 15 июня по 15 июля в режиме онлайн пройдет фотовыставка «Хвостатые истории». Викуловчане могут прислать фотографии со своими питомцами.

– Для участия в фотовыставке необходимо сделать фото вместе с животным и написать о нем небольшой рассказ. Все ребята, желающие чтобы их фото опубликовали, должны отправить свои истории нам в личные сообщения. Также можно разместить их в своих социальных сетях с хэштегом #ХВОСТАТЫЕИСТОРИИПКУ, – сообщила культорганизатор передвижного клубного учреждения Викуловского Дома культуры Екатерина Федотова

Она отметила, что организаторы с нетерпением будут ждать интересных историй и фото с кошечками, собачками и попугайчиками. Самых активных участников наградят, передает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU