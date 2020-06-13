2020-06-13T15:14:04+03:00
Дом. Семья

Викуловчане покажут своих любимых питомцев

«Хвостатая» фотовыставка пройдет в Викуловском районе
Вадим Бегун
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Викуловчане покажут своих любимых питомцев. Фото - pixabay.com.Викуловчане покажут своих любимых питомцев. Фото - pixabay.com.
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В Викуловском районе с 15 июня по 15 июля в режиме онлайн пройдет фотовыставка «Хвостатые истории». Викуловчане могут прислать фотографии со своими питомцами.

– Для участия в фотовыставке необходимо сделать фото вместе с животным и написать о нем небольшой рассказ. Все ребята, желающие чтобы их фото опубликовали, должны отправить свои истории нам в личные сообщения. Также можно разместить их в своих социальных сетях с хэштегом #ХВОСТАТЫЕИСТОРИИПКУ, – сообщила культорганизатор передвижного клубного учреждения Викуловского Дома культуры Екатерина Федотова

Она отметила, что организаторы с нетерпением будут ждать интересных историй и фото с кошечками, собачками и попугайчиками. Самых активных участников наградят, передает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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