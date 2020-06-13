Тюменцы узнали, как защитить свой двор от возгорания пуха

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:16:09+03:00

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Тополиный пух в тюменских дворах может стать причиной большого пожара. Какие правила необходимо соблюдать всем жителям области?

Если вы живете в деревянном доме или на даче и возле ваших строений собирается пух, летние сугробы необходимо регулярно поливать водой. Кроме того, надо постоянно следить, чтобы дети не поджигали места его скопления. По этой же причине запрещено разведение костров и сжигание мусора на территориях, где много тополей.

– Юридическим лицам необходимо установить контроль за режимом курения, проводить тщательную подготовку к проведению сварочных и огневых работ, а также поставить на территории бочки с водой и щиты с набором средств пожаротушения. Еще необходимо провести инструктажи по пожарной безопасности, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве предостерегли, что внимательными нужно быть всем жителям региона. Спасатели рекомендуют в жаркие дни силами жильцов организовать дежурство в жилых дворах с целью предупреждения пожаров, передает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU