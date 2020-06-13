2020-06-13T13:16:09+03:00
Происшествия

Тюменцы узнали, как защитить свой двор от возгорания пуха

Юридическим лицам необходимо установить контроль за режимом курения
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы узнали, как защитить свой двор от возгорания пуха.Тюменцы узнали, как защитить свой двор от возгорания пуха.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Тополиный пух в тюменских дворах может стать причиной большого пожара. Какие правила необходимо соблюдать всем жителям области?

Если вы живете в деревянном доме или на даче и возле ваших строений собирается пух, летние сугробы необходимо регулярно поливать водой. Кроме того, надо постоянно следить, чтобы дети не поджигали места его скопления. По этой же причине запрещено разведение костров и сжигание мусора на территориях, где много тополей.

– Юридическим лицам необходимо установить контроль за режимом курения, проводить тщательную подготовку к проведению сварочных и огневых работ, а также поставить на территории бочки с водой и щиты с набором средств пожаротушения. Еще необходимо провести инструктажи по пожарной безопасности, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве предостерегли, что внимательными нужно быть всем жителям региона. Спасатели рекомендуют в жаркие дни силами жильцов организовать дежурство в жилых дворах с целью предупреждения пожаров, передает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В тюменских селах устанавливают новые ФАПы
Викуловчане покажут своих любимых питомцев
В Тюмени завершился ежегодный фестиваль «Поколение без границ»
Тюменцы узнали, как защитить свой двор от возгорания пуха
В августе Ярковский район отметит 95-летие
Под Тюменью утонула маленькая девочка
Тюменская «Ребячья республика» подвела итоги online-смены
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 июня 2020 года увеличилось сразу на 50 человек
Соцработники Тюмени зарабатывают больше, чем в среднем по России
В Тюмени пройдет Международный data-хакатон
В Аромашевском районе ремонтируют памятники воинам-землякам
В Тюменской области отметили Международный день безопасности на переездах
Погода на 13 июня в Тюмени: резкое похолодание
В Тюмени социальные работники отметили профессиональный праздник
В Тюменской области обеспечат безопасность на голосовании по Конституции
«Молодая гвардия» отметила День России интересной акцией
Онлайн-лекция по профессиям будущего пройдет в Тюмени
В клубе зимнего плавания в Тюмени состоятся соревнования по четырехборью
В Тюмени отремонтировали загруженный участок объездной дороги
Тюменский тенор исполнил гимн России с балкона
В Тюмени стартует первая смена «Отрядов мэра»
Тюменцы примут участие в федеральной акции «Сердечная благодарность»
Стало известно, какие вакансии в Тюменской области встречаются чаще других
В одном из дворов Тюмени прошел праздничный концерт
Творческие коллективы Тюмени поют песни в честь Дня России
Рассказываем, где собирать грибы под Тюменью