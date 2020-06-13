Под Тюменью утонула маленькая девочка
В деревне Нариманова произошла трагедия. Здесь утонула маленькая девочка.
Тело погибшей на берегу искусственного водоема обнаружили очевидцы, который отмечают, что ребенок отправился на водоем в компании старших детей. Малышке не исполнилось и четырех лет.
– В настоящее время организована доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что подобная трагедия произошла и в самом областном центре 10 июня. В искусственном водоеме, который находится в районе переулка Тарманский, утонул 13-летний подросток. Его тело подняли со дна водоема водолазы спустя несколько часов поисков. По предварительным данным, мальчик в компании сверстников решил искупаться в водоеме, в месте, запрещенном для купания.
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ИСТОЧНИК KP.RU