В августе Ярковский район отметит 95-летие

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:36:10+03:00

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Ярковский район отметит свое 95-летие в августе. Он был образован в 1925 году в соответствии с постановлением президиума Уралоблисполкома.

История села Ярково и населённых пунктов на территории Ярковского района начинается в первой половине XVII века. В 30-е годы XVII века на территории будущего Ярковского района по указу царя Михаила Романова были созданы первые однодворовые поселения служилых и посадских людей.

В 1641 году появилась Монастырская Слобода (ныне деревня Щучье), в 1642 году – Покровская Слобода. Ныне это село Покровское — на родине Григория Распутина открыт музей, посвященный старцу, который пользуется популярностью. На территории района расположено более 20 городищ, принадлежащих к эпохе Бронзового века, памятники археологии. В окрестностях села Ярково проходили бои Ермака и его дружины.

По информации местной администрации, в этом году празднование перенесли на август, предварительно, на первое число. В этот день планируется торжественная часть с награждением, дневная и вечерняя программа. Однако все еще может измениться: более подробный план мероприятий будет известен в июле, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU