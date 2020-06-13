13 Июнь 2020 2020-06-13T10:52:22+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 июня 2020 года увеличилось сразу на 50 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 июня 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 13 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 50 и составило 2119 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 34,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 114 летальных исходов, полностью выздоровел 5 271 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко дал оценку развитию эпидемиологической обстановки в России, отметив достижения Тюменской области. Он сообщил, что, по данным статистики, на разных территориях происходят повторные вспышки заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU