2020-06-13T11:24:08+03:00
Общество

Тюменская «Ребячья республика» подвела итоги online-смены

За 10 дней ребята приняли участие в 29 мастер-классах
Вадим Бегун
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Тюменская «Ребячья республика» подвела итоги online-смены. Фото - "РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА, детский центр Тюмень".Тюменская «Ребячья республика» подвела итоги online-смены. Фото - "РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА, детский центр Тюмень".
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В Тюменской области областной детский центр «Ребячья республика» реализовал онлайн-проект «Лучше Дома». С 26 мая по 4 июня прошла первая онлайн-смена «Ребячка в 3D: Дом! Друзья! Детство!».

Участниками «Лучше Дома» стали более 3000 человек. Именно в результате удачной реализации этого онлайн-проекта появилась идея провести настоящую онлайн-смену с отрядами и ежедневными мероприятиями.

Интерактивная смена собрала ребят разных возрастов из Тюмени, Омска, Москвы и Ханты-Мансийска. Основное действие развернулось на площадке социальной сети «Вконтакте», где была создана закрытая группа для участников.

Ребята должны были пройти 8 уровней. Дети учились работать в команде, развивали логическое и экологическое мышления, а также укрепляли здоровье.

Всего за 10 дней ребята приняли участие в 29 мастер-классах и мероприятиях. Каждый участник получил диплом за активное участие в событиях и мастер-классах онлайн-смены. Традиционное и почетное звание «Лидер Ребячки» получили Молчанова Александра и Кудымова Мария, отметили в департаменте социального развития Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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