13 Июнь 2020 2020-06-13T10:06:05+03:00

Соцработники Тюмени зарабатывают больше, чем в среднем по России. Фото: Вадим Бегун

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В Тюменской области трудится в социальной сфере трудится более шести тысяч специалистов: социальных работников, психологов и педагогов, врачей и реабилитологов, сотрудников сферы отдыха и оздоровления. Зарабатывают они больше, чем в среднем по России.

По данным Росстата, за январь-март 2020 года средняя зарплата по России у социальных работников составляла 36 471 рублей. Что касается Тюменской области, то заработок намного выше. Так, в региональных и муниципальных организациях специалисты этой сферы получают в среднем 46 576 рублей.

В Уральском федеральном округе Тюменская область на третьем месте. Самые высокие зарплаты в ЯНАО – 96 626 рублей, за ним идет ХМАО с 69 704 рублей. В Свердловской области соцработники получают 38 253 рублей, в Челябинской – 33 628, а в Курганской – 28 639, передает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU