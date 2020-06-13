В Тюмени пройдет Международный data-хакатон

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:06:13+03:00

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Более 70 «Точек кипения» по всей стране присоединились к международному проекту World AI & Data Challenge. Его авторами являются Агентство стратегических инициатив и Всемирный банк. Проект поможет в решении глобальных социально-экономических задач с помощью технологий обработки больших данных и искусственного интеллекта.

В Тюмени с 22 по 23 июня пройдет двухдневный онлайн-хакатон. Его участниками могут стать не только профессиональные программисты и представители IT-компаний, но и студенты. Сбор участников – к 8.30. Регистрация на мероприятие проводится на платформе leader-id.ru, ссылки для включения придут за двое суток.

Стоит отметить, что всего на проект поступило 147 задач из четырех стран и 43 регионов России. Среди них разработка механизма расчета «индекса счастья», прогнозирование профессий будущего, оцифровка книг, написанных шрифтом Брайля, их перевод на русский и английский языки и даже разработка алгоритма автоматической проверки работ «Тотального диктанта», сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU