2020-06-13T07:35:20+03:00
Общество

В Аромашевском районе ремонтируют памятники воинам-землякам

Сдадут объекты в конце лета
Вадим Бегун
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В Аромашевском районе ремонтируют памятники воинам-землякам. Фото - pixabay.com.В Аромашевском районе ремонтируют памятники воинам-землякам. Фото - pixabay.com.
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В Малоскарединском сельском поселении Аромашевского района ремонтируют памятник воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны. Работы проводит подрядная организация из Тюмени, которой предстоит также обновить мемориалы в Кармацком, Кротовском, Новопетровском, Слободчиковском сельском поселениях и в селе Аромашево.

В плане строительных работ на 2020 год в Аромашевском районе подрядчик ведет ремонт спортивного зала школы села Кротово. Подрядчик произведет замену двух котлов на котельной школы. Организация из Ишима выполняет работы по замене водопровода и теплотрассы к учебному заведению.

Ремонт идет и в Доме культуры с. Малиновка, где уже сегодня строители восстановили кладку, заменили стропильную систему крыши, ведут работы по монтажу кровли. Работы проводятся по муниципальной программе «Приведение в нормативное состояние сельских домов культуры Аромашевского муниципального района», в рамках реализации национального проекта «Культура». Объекты должны быть сданы 31 июля, передает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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