13 Июнь 2020 2020-06-13T07:36:59+03:00

В этом году большинство мероприятий прошло в дистанционном формате

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В Тюменской области отметили Международный день безопасности на переездах. ОАО «РЖД» ежегодно участвует в этой акции.

Как всем известно, в настоящее время большинство мероприятий проходит в дистанционном формате по причине эпидемиологической ситуации в стране. Для изучающих онлайн правила дорожного движения дополнительно организованы просмотры видеороликов с уроками по безопасности. А в день акции местные железнодорожники раздавали буклеты о правилах безопасного нахождения на железнодорожных путях.

– За 5 месяцев 2020 года на железнодорожных переездах Свердловской железной дороги произошло пять ДТП, при этом одно происшествие произошло на территории Тюменской области. Ежедневно дежурные на переездах железной дороги фиксируют нарушения ПДД, за четыре месяца 2020 года их зарегистрировано более 400, – сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства региона Мария Хожаева.

ИСТОЧНИК KP.RU