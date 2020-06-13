Погода на 13 июня в Тюмени: резкое похолодание

13 Июнь 2020 2020-06-13T07:38:36+03:00

В этот день солнечным будет только утро

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Сегодня, 13 июня, вечером в Тюмени погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Ночью будет идти дождь. Утром распогодится, и вся остальная часть дня пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 10 – 11 градусов, днем – плюс 15 – 16. Вечером столбики термометров покажут 8 – 14 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

13 июня почитается память мученика Ермия. В народе Ермия называли Распрягальником. Это был обрядовый народный праздник. Считалось, что в этот день следует окончить сев.

Наши предки прислушивались к кукушке: если она в этот день кукует, хорошая погода будет. Также обращали внимание на росу: чем обильнее она вечером, тем назавтра жарче. С этого времени зацветают розы.

ИСТОЧНИК KP.RU