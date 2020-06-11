В утреннем пожаре погибла тюменка

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:27:39+03:00

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В утреннем пожаре, который произошел в двухэтажном доме на улице Новогодней, погибла женщина. Ранее спасатели сообщали, что им удалось спасти горожанку и передать ее медикам.

Как выяснилось, тюменке стало плохо из-за отравления продуктами горения. На место происшествия приехала карета скорой медицинской помощи.

– Вызов по этому поводу поступил в 08.39. Бригада медиков прибыла на место к 08.50. Они проводили сердечно-легочную реанимацию пациентке, до последнего боролись за жизнь женщины, но спасти ее не удалось, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

Также стало известно, что во время пожара пострадал 15-летний ребенок: он получил ожог стопы. Ему оказали помощь на месте ЧП.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что огонь повредил кровлю, стену и внутреннюю отделку дома на площади 70 квадратных метров. Причиненный огнем ущерб и причину пожара устанавливают сотрудники отдела дознания. Всего на месте вызова работали 33 сотрудника пожарно-спасательных частей и 11 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU