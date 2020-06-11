На участках для голосования по Конституции будет организовано соблюдение санитарных норм

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:06:50+03:00

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Одним из главных условий проведения процедуры голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которая назначена на 1 июля, будет соблюдение санитарной безопасности. Об этом говорят представители избирательных комиссий в регионах.

В частности, на входах на участки будет организован температурный контроль граждан. Также им будут выдаваться средства индивидуальной защиты. На каждом участке будет размещена разметка для удобства голосующих, чтобы соблюдать необходимую дистанцию. Кроме того, для минимизации контактов в помещениях должны быть организованы отдельные вход и выход.

Как отмечают общественники, то, что голосование должно было быть перенесено с первоначальной даты 22 апреля на более поздний срок, стало правильным решением. По словам ректора Тюменского областного государственного института развития регионального образования Ольги Ройтблат, так или иначе процедуру должны были провести в период, когда ситуация с распространением коронавируса станет более стабильной.

– Вопрос проведения всенародного голосования по поправкам важен, чтобы граждане могли выразить свою позицию. Поэтому решение о его проведении было правильным. Но первоначальную дату пришлось перенести в силу объективных причин, – отметила эксперт.

Как подчеркивают специалисты, важно, чтобы люди, участвующие в голосовании, также ответственно отнеслись к соблюдению санитарных норм.

ИСТОЧНИК KP.RU