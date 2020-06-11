2020-06-11T12:46:29+03:00
Общество

Тюменцы смогут проверить свои знания о России

Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы смогут проверить свои знания о России. Фото - pixabay.com.Тюменцы смогут проверить свои знания о России. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

12 июня в 20.00 пройдёт квиз, приуроченный ко Дню России. Участников ждут 30 вопросов о стране, известных личностях и событиях, изменивших Россию. Участие в квизе бесплатное.

Трансляция игры будет доступна в группе Интеллектуального движения Тюменской области в соцсети ВКонтакте. К эфиру могут подключиться все желающие. В 20.00 ведущий расскажет о правилах викторины и даст старт игры на платформе myquiz.ru.

Вопросы подготовили игроки школьных и студенческих команд интеллектуального движения. Задания не только помогут проверить знания о России, но и расскажут малоизвестные интересные факты о стране. Всего участников ждут 30 вопросов.

– Этот квиз – отличная возможность проверить свои знания о стране, в который мы живём и в которой будут жить наши дети. Любовь к стране становится крепче, когда мы больше узнаём, насколько она многогранна, – рассказал ведущий игры, руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

– Мы с дочками обязательно присоединимся к трансляции, за время самоизоляции я и многие знакомые втянулись в интеллектуальный онлайн-игры, – добавляет Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы. – Интеллектуальное движение Тюменской области большие молодцы, этой весной все их инициативы принесли много пользы!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В утреннем пожаре погибла тюменка
На участках для голосования по Конституции будет организовано соблюдение санитарных норм
На ремонт тюменских дорог выделят более 200 миллионов рублей
В Тюмени запустили фонтаны
Спешивший на работу тюменец сбил 4-летнего мальчика
Тюменцы смогут проверить свои знания о России
Сбербанк в Тюмени реализовал возможность безналичной оплаты госпошлины в МФЦ
В Тюменской области – тринадцатая смерть пациента с коронавирусом
Детсад и многоэтажки в Тюмени остались без воды из-за коммунальной аварии
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 июня 2020 года увеличилось на 34 человека
В Тюменской области смягчили режим повышенной готовности
Тюменские пожарные спасли женщину из горящего дома на улице Новогодней
Изношенный коллектор на улице Харьковской в Тюмени восстановят
В окрестностях Тюмени экохамы устроили опасную свалку
Дождь, сильный ветер: тюменцев в выходные ждет похолодание
Уговорил проехать до банкомата: тюменец снял с карты пенсионерки деньги, обманув ее
В Тюмени мужчина ограбил ломбард
На улице Народной в Тюмени ограничат движение авто
Молодые тоболяки избили курьера и отобрали сумку с пиццей
Погода на 11 июня в Тюмени: еще жарче
В Тюмени утонул подросток
День России в Тюмени – 2020: 12 июня во дворах пройдут концерты
В Тюмени отремонтируют аварийный дом на улице 70 лет Октября
Шик, блеск, чистота: на тюменской набережной наводят красоту
Тюменцы получили выплаты на детей от 3 до 16 лет
В Тюмени начинает свою работу XI «Юридическая неделя – 2020»
Массовый снос деревьев на улице Мельничной в Тюмени приостановлен
Автоинспекторы с мигалками сопроводили машину с беременной тюменкой в роддом