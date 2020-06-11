Тюменцы смогут проверить свои знания о России

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:46:29+03:00

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12 июня в 20.00 пройдёт квиз, приуроченный ко Дню России. Участников ждут 30 вопросов о стране, известных личностях и событиях, изменивших Россию. Участие в квизе бесплатное.

Трансляция игры будет доступна в группе Интеллектуального движения Тюменской области в соцсети ВКонтакте. К эфиру могут подключиться все желающие. В 20.00 ведущий расскажет о правилах викторины и даст старт игры на платформе myquiz.ru.

Вопросы подготовили игроки школьных и студенческих команд интеллектуального движения. Задания не только помогут проверить знания о России, но и расскажут малоизвестные интересные факты о стране. Всего участников ждут 30 вопросов.

– Этот квиз – отличная возможность проверить свои знания о стране, в который мы живём и в которой будут жить наши дети. Любовь к стране становится крепче, когда мы больше узнаём, насколько она многогранна, – рассказал ведущий игры, руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

– Мы с дочками обязательно присоединимся к трансляции, за время самоизоляции я и многие знакомые втянулись в интеллектуальный онлайн-игры, – добавляет Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы. – Интеллектуальное движение Тюменской области большие молодцы, этой весной все их инициативы принесли много пользы!