Сбербанк в Тюмени реализовал возможность безналичной оплаты госпошлины в МФЦ

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:40:24+03:00

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Западно–Сибирское отделение Сбербанка и Многофункциональный центр Тюменской области реализовали совместный проект по оплате госуслуг. Теперь заплатить пошлину можно у специалиста МФЦ с помощью банковский карты.

Это стало возможным благодаря подключению операционных окон центра к системе платежных сервисов и эквайрингу банка. На данный момент терминалами оборудованы три центра в Тюмени по адресам: ул. Уездная, 4, ул. Первомайская, 50/1 и ул. 50 лет Октября, 57а, в них оснащены терминалами 138 окон. К 20 июля платежными терминалами будут оборудованы девять МФЦ в Тюмени, а до конца третьего квартала 2020 года – все многофункциональные центры на юге Тюменской области. Всего в МФЦ будет установлено 430 аппаратов для приема бесконтактной оплаты.

Задача проекта – создать комфортные условия посещения МФЦ. Плательщику больше не нужно самостоятельно вводить реквизиты получателя или идти к банкомату для совершения платежа, ведь оплатить услугу можно в том же окне, где происходит ее оформление. Оплата госпошлин и других услуг осуществляется без взимания комиссии картой любого банка.

– Сейчас порядка 30 госуслуг требуют оплаты пошлины, кроме того, жители Тюменской области регулярно оплачивают услуги ЖКХ, штрафы, налоги. Новое решение позволит заявителю сэкономить время, а также исключить вероятность ошибки в реквизитах при оплате. Уверен, запуск сервиса положительно скажется на удовлетворенности клиентов МФЦ и в перспективе позволит многофункциональному центру расширить перечень услуг, оказываемых населению, – прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.