11 Июнь 2020 2020-06-11T15:06:34+03:00

В Тюмени осудили угонщицу такси, которая врезалась в отбойник на чужом авто. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы. Женщина угнала машину будучи пьяной и попала на нем в ДТП.

Утром 6 февраля 2020 года тюменка в состоянии опьянения позвонила знакомому водителю такси, попросив отвезти ее к подруге. По дороге мужчина заехал домой за ключами от гаража. В это время клиентке, оставшейся одной в Toyta Camry, пришло на ум угнать авто, она повернула ключ и поехала кататься по городу.

– Понимая, что водитель такси обратится в полицию, она задумала оставить машину за городом. При выезде из областного центра на дороге Тюмень – Ханты-Мансийск злоумышленница врезалась в дорожный отбойник, повредив иномарку. Однако это не остановило ее, женщина поехала дальше, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Вскоре автомобиль заглох: в баке кончился бензин. Проходить освидетельствование на алкоголь угонщица отказалась. Ранее ее дважды привлекали к уголовной ответственности за пьяное вождение. На этот раз тюменка проведет в исправительной колонии общего режима два года.

ИСТОЧНИК KP.RU