В Тюменской области – тринадцатая смерть пациента с коронавирусом

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:36:58+03:00

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В Тюмени – тринадцатая смерть пациента с коронавирусом. На этот раз, несмотря на все усилия врачей, скончалась 74-летняя женщина.

– У пенсионерки была тяжелая двусторонняя пневмония на фоне нескольких хронических заболеваний, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике COVID-19, добавив, что за весь период пандемии в регионе скончались 13 пациентов с подтвержденным диагнозом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки выявлено 34 новых случая заболевания (всего с начала пандемии – 2047), 30 человек выздоровели (за весь период выздоровели 1206), четверо детей заболели (из общего числа заболевших за сутки), шесть пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 46 человек размещены в обсерваторе (среди них один ребенок), 1 614 остаются под медицинским наблюдением, 3 909 человека находятся на перевахтовке.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор подписал документ, смягчающий некоторые ограничения в режиме повышенной готовности. С официальным документом можно ознакомиться на портале правовой информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU