2020-06-11T12:34:20+03:00
Происшествия

Спешивший на работу тюменец сбил 4-летнего мальчика

Ребенок получил тяжелую травму ноги
Вадим Бегун
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Спешивший на работу тюменец сбил 4-летнего мальчика. Фото - ГИБДД по Тюменской области.Спешивший на работу тюменец сбил 4-летнего мальчика. Фото - ГИБДД по Тюменской области.Фото: Вадим Бегун
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На тюменских дорогах за минувшие сутки в результате ДТП пострадали трое детей. Один из них получил тяжелую травму.

Один из дорожных инцидентов произошел в 19.00 во дворе дома на улице Станционной, 38. Здесь «Хендай-Элантра» сбил 4-летнего мальчика. Ребенок гулял с дедушкой и в какой-то момент выбежал в дворовый проезд из-за припаркованных машин. Водитель покинул место ДТП, заявив, что ему нужно на работу. Малыш получил тяжелую травму ноги.

Вторая авария произошла на улице Чаркова у СНТ «Трудовик». «Тойота-Камри» въехала в заднюю часть «Тойоты-Королла», которая пропускала пешехода на зебре. От удара машину отбросило на 16-летнюю девушку, у пострадавшей зафиксированы легкие повреждения.

Фото - ГИБДД по Тюменской области.

Фото - ГИБДД по Тюменской области.

– В поселке Боровский в шестом часу вечера «Ситроен» сбил едущего на велосипеде по пешеходному переходу 8-летнего велосипедиста, у ребенка ушибы и другие повреждения. За рулем иномарки находилась 45-летняя женщина, – добавили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото - ГИБДД по Тюменской области.

Фото - ГИБДД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в регионе в этом году к административной ответственности за нарушение правил проезда пешеходных переходов привлечены более пяти с половиной тысяч водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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