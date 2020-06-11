11 Июнь 2020 2020-06-11T14:08:29+03:00

На ремонт тюменских дорог выделят более 200 миллионов рублей. Фото: Вадим Бегун

Изменить размер текста: A A

В Тюмени ищут подрядчика, который отремонтирует дороги в областном центре. Из городского бюджета на эти цели выделят 219,5 миллиона рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что победителю лота необходимо заменить дорожное полотно на улицах Малыгина (от улицы Мориса Тореза до Холодильной) и Герцена (от Челюскинцев до Мориса Тореза).

Кроме того, обновлению подлежит проезжая часть улиц Кузнецова, Урицкого, Казачьи Луга, Мебельщиков, Вересковой. После выполнения работ подрядчик благоустроит территорию.

Обязательства по контракту следует исполнить до 10 сентября. Заявки принимаются до 18 июня, сам аукцион пройдет 22 июня. Заказчиком работ является департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU