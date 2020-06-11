Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 июня 2020 года увеличилось на 34 человека
Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 11 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 34 и составило 2047 человек.
За последние сутки в России выявлено 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода, полностью выздоровели 8 367 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 502 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 532 летальных исхода, выздоровели 261 150 человек.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор подписал документ, смягчающий некоторые ограничения в режиме повышенной готовности. С официальным документом можно ознакомиться на портале правовой информации.
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Документ появился на портале правовой информации (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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