2020-06-11T11:38:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 июня 2020 года увеличилось на 34 человека

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 июня 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 июня 2020 года увеличилось на 34 человека. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 июня 2020 года увеличилось на 34 человека. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 11 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 34 и составило 2047 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода, полностью выздоровели 8 367 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 502 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 532 летальных исхода, выздоровели 261 150 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор подписал документ, смягчающий некоторые ограничения в режиме повышенной готовности. С официальным документом можно ознакомиться на портале правовой информации.

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Документ появился на портале правовой информации (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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