2020-06-11T14:10:14+03:00
Общество

В Тюмени запустили фонтаны

Они будут работать с 8.00 до 22.00
Вадим Бегун
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В Тюмени запустили фонтаны. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени запустили фонтаны. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени запустили фонтаны. Они будут работать с 8.00 до 22.00.

Сегодня, 11 июня, заработали фонтаны на аллее Молодоженов, на Червишевском Тракте, 15 (у городской юношеской библиотеки), в сквере Борцов Революции и перед ДК «Нефтяник».

Завтра, 12 июня, включатся фонтаны на бульваре Гостеприимства в Ленинском округе, в Молодежном сквере, на бульваре имени Александра Косухина.

– Остальные также готовы к запуску, о дате которого мы проинформируем жителей и гостей города позже, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменскую набережную готовят к встрече с горожанами. Рабочие «Тюменьгормоста» к концу недели завершат генеральную уборку главной достопримечательности областного центра. В настоящее время здесь идут плановые работы по текущему ремонту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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