Тюменец ударил экс-супругу сковородой по голове за отказ готовить обед

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:44:38+03:00

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В дежурную часть омутинского отдела полиции с заявлением об угрозе убийством обратилась местная жительница. Оперативники незамедлительно выехали на место происшествия.

Потерпевшая проживает в частном доме со своим бывшим мужем. В день инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он возмутился, что женщина отказалась готовить ему обед.

– Злоумышленник начал угрожать экс-супруге расправой, дважды ударил ее сковородой по голове и высказал угрозы убийством. Испуганная женщина обратилась в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый – 38-летний ранее судимый местный житель – задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Буйному гражданину «светит» до двух лет тюремного заключения. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU