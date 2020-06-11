Тюменец ударил экс-супругу сковородой по голове за отказ готовить обед
В дежурную часть омутинского отдела полиции с заявлением об угрозе убийством обратилась местная жительница. Оперативники незамедлительно выехали на место происшествия.
Потерпевшая проживает в частном доме со своим бывшим мужем. В день инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он возмутился, что женщина отказалась готовить ему обед.
– Злоумышленник начал угрожать экс-супруге расправой, дважды ударил ее сковородой по голове и высказал угрозы убийством. Испуганная женщина обратилась в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что подозреваемый – 38-летний ранее судимый местный житель – задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Буйному гражданину «светит» до двух лет тюремного заключения. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU