2020-06-11T10:20:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюменской области смягчили режим повышенной готовности

Документ появился на портале правовой информации
Вадим Бегун
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В Тюменской области смягчили режим повышенной готовности. Фото - pixabay.com.В Тюменской области смягчили режим повышенной готовности. Фото - pixabay.com.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал документ, смягчающий некоторые ограничения в режиме повышенной готовности. С официальным документом можно ознакомиться на портале правовой информации.

Согласно поправкам, работодатели региона теперь смогут заключать трудовые и гражданско-правовые договоры с мигрантами и приезжими из других регионов России. Однако им будет необходимо обеспечить тестирование на новую коронавирусную инфекцию.

Кроме того, глава региона обязал проходить двухнедельный карантин дома или в обсерваторах только вахтовиков и тех, кто прибыл в аэропорт Рощино на спецрейсах. Четырнадцатидневная самоизоляция прибывших из Москвы или Санкт-Петербурга отменяется.

Оба нововведения распространяются на правоотношения с 1 июня. Также стало известно, что с сегодняшнего дня, 11 июня, в школах области можно получить аттестаты или пройти собеседование на зачисление, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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