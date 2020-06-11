11 Июнь 2020 2020-06-11T09:48:23+03:00

Тюменские пожарные спасли женщину из горящего дома на улице Новогодней. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

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В Тюмени сегодня рано утром горел жилой дом на улице Новогодней, 56. В результате инцидента женщину госпитализировали в больницу.

Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме на пульт единой дежурной диспетчерской службы поступило в 08.40. Первые пожарные подразделения прибыли на место вызова спустя четыре минуты.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

– Огнеборцам удалось быстро остановить распространение огня. Из дома спасли и передали дежурившей бригаде скорой медицинской помощи женщину. В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведутся работы по разбору и проливке деревянных конструкций дома, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что огонь повредил кровлю, стену и внутреннюю отделку дома на площади 70 квадратных метров. Причиненный огнем ущерб и причину пожара устанавливают сотрудники отдела дознания. Всего на месте вызова работали 33 сотрудника пожарно-спасательных частей и 11 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU