Детсад и многоэтажки в Тюмени остались без воды из-за коммунальной аварии

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:19:46+03:00

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В Тюмени устраняют утечку на чугунном водоводе в районе дома №83 по улице Мельникайте. В настоящее время на месте трудятся восемь сотрудников местного водоканала, также привлечены четыре единицы спецтехники.

– Для производства восстановительных работ 11 июня в 02.40 ограничено водоснабжение 11 многоквартирных домов по адресам: улица 50 лет Октября, 44, 46, 48, 50, 54; Мельникайте, 81, 85, 87 и Одесская, 40, 40а, 44. В зоне отключения также детский сад, расположенный на улице Мельникайте, 79, – рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».

В компании пояснили, что по нормативам на производство такого вида работ отводятся сутки, но специалисты приложат все усилия, чтобы восстановить водоснабжение уже вечером. Для жителей организован подвоз воды. В организации принесли извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU