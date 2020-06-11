Изношенный коллектор на улице Харьковской в Тюмени восстановят

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:32:31+03:00

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В районе улицы Харьковской в Тюмени восстановят изношенный коллектор. Он прослужил уже 35 лет, однако после обновления будет задействован еще полвека.

В магистральном коллекторе буквально создадут новую высокопрочную трубу из технологического фетра и полимеров. На время санации его отключат и промоют.

– В чистую трубу с помощью спецоборудования вводится так называемый «чулок», ее заполняют водой, которую нагревают до 52 градусов, «чулок» затвердевает. Для того чтобы материал не нагрелся и не отвердел раньше времени, его охлаждают с помощью искусственного снега. Образовавшиеся небольшие пустоты заполняются бетоном, – рассказал директор по капитальному строительству «Росводоканал Тюмень» Артур Багаутдинов.

По его словам, проведение всего комплекса работ разбито на десять этапов. На каждом этапе обновляется порядка 200 метров трубопровода. Таким образом, к концу июля в изношенном коллекторе будет создан новый, отличающийся повышенной пропускной способностью и прочностью.

ИСТОЧНИК KP.RU