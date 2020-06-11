В окрестностях Тюмени экохамы устроили опасную свалку
В окрестностях Тюмени экохамы решили устроить незаконную свалку люминесцентных ламп. Однако сделать это им не удалось: неравнодушные тюменцы сообщили о несанкционированном сбросе регоператору. Те, в свою очередь, буквально за руку поймали нарушителей природоохранного законодательства.
– Закрывать глаза на факты неправильной утилизации недопустимо. Если нам становится известно о подобном, то ни один случай не игнорируется, – заявила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.
Она пояснила, что при обнаружении опасных отходов на контейнерной площадке транспортировщики тут же информируют об этом регоператора, те фиксируют нарушение и передают уполномоченным органам власти.
О незаконной свалке опасных отходов можно сообщать на горячую линию Тюменского экологического объединения – 8-800-250-73-26, обязательно сообщив конкретные координаты. Также желательно зафиксировать нарушение на фото или видео и направить их через форму обратной связи на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU