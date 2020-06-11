11 Июнь 2020 2020-06-11T16:20:13+03:00

Оказывается, это миф, что люди чаще болеют осенью и зимой

Изменить размер текста: A A

Тюменцам рассказали, как избежать ангины в жару. Выяснилось, что летом также таится немало опасностей и подхватить болезнь проще простого.

– Я не сторонник полного отказа от мороженого или охлажденных напитков, но требуется во всем знать меру. Вода может быть охлажденной, но не ледяной. Проблема нового времени – кондиционеры. Люди из уличной жары попадают в значительно охлажденные помещения, остывают и тут же выходят обратно на улицу. Такой температурный перепад негативно сказывается на самочувствии, – рассказал врач-оториноларинголог областной клинической больницы № 2 Андрей Туманов.

По его словам, особенно часто причиной переохлаждения становятся автомобильные кондиционеры, которые сейчас есть у многих. Врач порекомендовал повесить в квартире плотные шторы и чаще мыть полы, чтобы увлажнить воздух. А в машине можно просто приоткрыть окна: уж тогда вам с меньшей вероятностью придется обращаться за помощью к лор-врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU