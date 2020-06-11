2020-06-11T09:30:23+03:00
Общество

Дождь, сильный ветер: тюменцев в выходные ждет похолодание

Температура воздуха резко понизится до +16
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцев на выходных ждет похолодание. Фото - pixabay.com.Тюменцев на выходных ждет похолодание. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени в предстоящие выходные, 13 и 14 июня, значительно похолодает. Если всю неделю на территории региона стояла жара, то в ближайшие дни столбик термометра опустится до отметки +16 градусов.

По прогнозам тюменских метеорологов, уже завтра, в пятницу, в городе пройдет небольшой дождь, который продолжится в субботу. В первый выходной день (13 июня) будет дуть сильный ветер северо-западного направления. Его порывы достигнут 15 метров в секунду.

Температура воздуха с пятничных +27 резко опустится на десять градусов. В воскресенье ветер немного утихнет. Он не сменит своего направления и будет дуть порядка шести метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. В этот день дождя не прогнозируют, +16 градусов, ночью до восьми градусов тепла.

Что касается следующей недели, то уже в понедельник снова значительно потеплеет: до +23 градусов. Жаркой будет пятница – в этот день ожидается повышение температуры наружного воздуха до отметки 29 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детсад и многоэтажки в Тюмени остались без воды из-за коммунальной аварии
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 июня 2020 года увеличилось на 34 человека
В Тюменской области смягчили режим повышенной готовности
Тюменские пожарные спасли женщину из горящего дома на улице Новогодней
Изношенный коллектор на улице Харьковской в Тюмени восстановят
В окрестностях Тюмени экохамы устроили опасную свалку
Дождь, сильный ветер: тюменцев в выходные ждет похолодание
Уговорил проехать до банкомата: тюменец снял с карты пенсионерки деньги, обманув ее
В Тюмени мужчина ограбил ломбард
На улице Народной в Тюмени ограничат движение авто
Молодые тоболяки избили курьера и отобрали сумку с пиццей
Погода на 11 июня в Тюмени: еще жарче
В Тюмени утонул подросток
День России в Тюмени – 2020: 12 июня во дворах пройдут концерты
В Тюмени отремонтируют аварийный дом на улице 70 лет Октября
Шик, блеск, чистота: на тюменской набережной наводят красоту
Тюменцы получили выплаты на детей от 3 до 16 лет
В Тюмени начинает свою работу XI «Юридическая неделя – 2020»
Массовый снос деревьев на улице Мельничной в Тюмени приостановлен
Автоинспекторы с мигалками сопроводили машину с беременной тюменкой в роддом