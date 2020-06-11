Дождь, сильный ветер: тюменцев в выходные ждет похолодание

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:30:23+03:00

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В Тюмени в предстоящие выходные, 13 и 14 июня, значительно похолодает. Если всю неделю на территории региона стояла жара, то в ближайшие дни столбик термометра опустится до отметки +16 градусов.

По прогнозам тюменских метеорологов, уже завтра, в пятницу, в городе пройдет небольшой дождь, который продолжится в субботу. В первый выходной день (13 июня) будет дуть сильный ветер северо-западного направления. Его порывы достигнут 15 метров в секунду.

Температура воздуха с пятничных +27 резко опустится на десять градусов. В воскресенье ветер немного утихнет. Он не сменит своего направления и будет дуть порядка шести метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. В этот день дождя не прогнозируют, +16 градусов, ночью до восьми градусов тепла.

Что касается следующей недели, то уже в понедельник снова значительно потеплеет: до +23 градусов. Жаркой будет пятница – в этот день ожидается повышение температуры наружного воздуха до отметки 29 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU