В Тюмени утонул подросток

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:02:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени сегодня, 10 июня, произошла трагедия. В искусственном водоеме, который находится в районе переулка Тарманский, утонул 13-летний подросток. Его тело подняли со дна водоема водолазы спустя несколько часов поисков.

Как сообщили в пресс-службе Тюменской областной службе экстренного реагирования, тело погибшего передано сотрудникам полиции.

- По предварительным данным, мальчик в компании сверстников решил искупаться в водоеме, в месте, запрещенном для купания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опросы очевидцев, родственников погибшего ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что по данному факту проводится процессуальная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU