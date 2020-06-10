В Тюмени утонул подросток
В Тюмени сегодня, 10 июня, произошла трагедия. В искусственном водоеме, который находится в районе переулка Тарманский, утонул 13-летний подросток. Его тело подняли со дна водоема водолазы спустя несколько часов поисков.
Как сообщили в пресс-службе Тюменской областной службе экстренного реагирования, тело погибшего передано сотрудникам полиции.
- По предварительным данным, мальчик в компании сверстников решил искупаться в водоеме, в месте, запрещенном для купания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опросы очевидцев, родственников погибшего ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что по данному факту проводится процессуальная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU