Погода на 11 июня в Тюмени: еще жарче

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:18:17+03:00

В Тюмени сегодня еще жарче. Фото - pixabay.com.

В этот день солнечным будет только утро

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Сегодня, 11 июня, в Тюмени ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 17 – 19 градусов, днем – плюс 30 – 31. Вечером столбики термометров покажут 21 – 30 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память священномученицы Феодосии, девы Тирской. В народе святую называли Колосяница и Гречишница, поскольку в это время начинает колоситься хлеб и сеют гречку.

С давних времен день Федосьи считается несчастливым днем: «День святой Феодосии стоит один всех понедельников». В прежние времена в этот день наблюдали за воробьями: если они веселы, подвижны, драчливы – к хорошей погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU