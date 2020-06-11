Молодые тоболяки избили курьера и отобрали сумку с пиццей

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:19:43+03:00

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В тобольскую полицию поступило сообщение о том, что двое молодых людей похитили пиццу у курьера и избили его. Инцидент произошел в одном из подъездов дома в 15-м микрорайоне. Пострадавший оставил злоумышленникам 12 коробок с пиццей на общую сумму 24 тысячи рублей. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемых, им 20 лет и 21 год.

– Фигуранты распивали алкоголь, после чего пришли к знакомым и решили заказать пиццу. Платить за нее они не планировали. В настоящее время часть похищенного изъята и возвращена владельцу. Четыре круга пиццы компания молодых людей успела съесть, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU