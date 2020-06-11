11 Июнь 2020 2020-06-11T07:21:44+03:00

На улице Народной в Тюмени ограничат движение авто. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Это связано с ремонтом дороги [СХЕМА]

Изменить размер текста: A A

В Тюмени закроют для движения транспорта часть улицы Народной по четной стороне – на участке от автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский до улицы Широтной. Здесь начинается ремонт дороги.

Ограничения вступили в силу со вчерашнего дня, 10 июня. Участок будут закрывать каждый день с 8.00 до 21.00 по 30 июля этого года.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени

– Просим участников дорожного движения заранее планировать маршрут движения и следовать указаниям дорожных знаков, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также отметили, что объехать закрытый участок можно по улицам Янтарной, Линейной и Возрождения.

ИСТОЧНИК KP.RU