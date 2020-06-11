На улице Народной в Тюмени ограничат движение авто
В Тюмени закроют для движения транспорта часть улицы Народной по четной стороне – на участке от автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский до улицы Широтной. Здесь начинается ремонт дороги.
Ограничения вступили в силу со вчерашнего дня, 10 июня. Участок будут закрывать каждый день с 8.00 до 21.00 по 30 июля этого года.
Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени
– Просим участников дорожного движения заранее планировать маршрут движения и следовать указаниям дорожных знаков, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
В ведомстве также отметили, что объехать закрытый участок можно по улицам Янтарной, Линейной и Возрождения.
ИСТОЧНИК KP.RU