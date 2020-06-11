В Тюмени мужчина ограбил ломбард

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:22:53+03:00

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На пульт дежурной части тюменской полиции поступил звонок от представителя общественной организации. Мужчина сообщил, что кто-то украл имущество предприятия.

В ходе проверки полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение. Они в кратчайшие сроки задержали грабителя и доставили его в отдел полиции.

– В день преступления 36-летний ранее судимый подозреваемый зашел в коммерческую организацию, осуществляющую предоставление краткосрочных займов под залог имущества. Он воспользовался невнимательностью работников ломбарда и похитил с витрины два сотовых телефона общей стоимостью около девяти тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что фигурант, прибрав к рукам чужое, спешно покинул организацию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU