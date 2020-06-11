Уговорил проехать до банкомата: тюменец снял с карты пенсионерки деньги, обманув ее

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:59:01+03:00

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В отделение полиции села Юргинское с заявлением обратилась жительница деревни Заозерная. Женщина рассказала, что с ее банковской карты похитили деньги.

Выяснилось, что накануне к ней приходил знакомый и просил дать ему свою банковскую карту, якобы друг из Кургана перечислит на нее деньги. Но тогда женщина ему отказала.

– Злоумышленник уговорил потерпевшую проехать с ним до банкомата и при ней снять якобы переведенные ему деньги. Пенсионерка согласилась и сообщила фигуранту PIN-код. На следующий день с ее счета пропали пять тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого – 30-летнего ранее судимого безработного местного жителя. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU