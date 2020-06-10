2020-06-10T15:42:09+03:00
Звезды

День России в Тюмени – 2020: 12 июня во дворах пройдут концерты

Артисты исполнят песни Олега Газманова и группы «Любэ»
Вадим Бегун
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12 июня во дворах пройдут концерты.12 июня во дворах пройдут концерты.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени в День России, 12 июня, артисты ТКТО дадут концерты во дворах. В мероприятиях, которые начнутся с 11 утра и завершатся около 19.00, задействую четыре бригады. Они посетят 40 площадок.

Стало известно, что перед тюменцами выступят Сергей Дьяконов-Дьяченков, Светлана Костко, Светлана Дударева («Санрайз»), Леван Допуа, Елизавета Шаламова, Алия Тоболжанова, Виктория Некрасова, Марина Штанько, Артем Канслер, Лариса Шакирова, Александр Петров и Екатерина Созыкина.

– Артисты исполнят песни из репертуара Эдиты Пьехи, Олега Газманова, Валентины Толкуновой, Дениса Майданова, группы «Любэ» и других известных исполнителей. В среднем такой дворовый концерт будет длиться не более получаса, – сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Стоит отметить, что Тюмень – не единственный город, где пройдут подобные мероприятия. Это всероссийская акция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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