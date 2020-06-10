В Тюмени отремонтируют аварийный дом на улице 70 лет Октября

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:28:32+03:00

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В Тюмени отремонтируют дом № 4 на улице 70 лет Октября, который признали аварийным еще два года назад. Жильцов обещают расселить до 2030 года, а пока двухэтажку решили подремонтировать.

Во время очередного осмотра специалисты увидели поврежденную штукатурку и окраску стен, а также дефекты напольного покрытия не только в подъездах, которые являются общим имуществом и содержатся управляющей компанией. Выяснилось, что неприятный запах в доме появился по причине содержания домашних животных с нарушением санэпидемправил.

– Управляющая компания ООО «ПЭУ «ПАРТНЕР-МКД» реализует план мероприятий. Текущий ремонт общего имущества проведут летом 2020 года. Жителей дома освободили от платы за содержание на 50 процентов, также они полностью не оплачивают текущий ремонт. Затраты УК на эти цели возмещаются из средств городского бюджета, – рассказали в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

Стало известно, что организации перечислили почти 120 тысяч рублей в качестве субсидии.

ИСТОЧНИК KP.RU