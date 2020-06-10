Шик, блеск, чистота: на тюменской набережной наводят красоту

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:08:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменскую набережную готовят к встрече с горожанами. Рабочие «Тюменьгормоста» к концу недели завершат генеральную уборку главной достопримечательности областного центра.

В настоящее время идут плановые работы по текущему ремонту. Уже подготовлено освещение и декоративная подсветка, полностью заменены коммуникации на фонтане «Ручеек», готов к эксплуатации и фонтан «Каскад». Также рабочие отремонтировали лестницу, идущую к набережной с улицы Красина.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

– На некоторых участках перекладывают гранитную плитку, которая за зиму просела из-за нагрузки: зимой здесь проходило много экстремальных соревнований. Нынешним летом набережная станет еще красивее и зеленее, – обещает главный инженер МБУ «Тюменьгормост» Валерий Токарев.

В этом году здесь высадят 3 600 кустов курильской лапчатки: это растение устойчиво к местному климату. Кроме того, восстановлено порядка шестисот квадратных метров газона. Все декоративные кустарники и газон подстрижены.

ИСТОЧНИК KP.RU